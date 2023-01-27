Çorum Belediyesi son dönemde Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne otopark alanı ile ilgili gelen talepler doğrultusunda bir çalışma yaparak hastaneye yeni otopark alanı yapmaya başladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet de Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan otopark sorununu çözmek için 2 bin metrekarelik yeni otopark alanı yapmaya başladıklarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Başkan Aşgın çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.



(Volkan SINAYUÇ)

