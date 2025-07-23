Sivas Medicana Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Muhammed Gömeç’in ismi Sağlık Bakanlığı’na bildirilirken, atamasının önümüzdeki günlerde yapılacağı kaydedildi

MUHAMMED GÖMEÇ KİMDİR?

Çorum’un Osmancık ilçesinde doğan Muhammed Gömeç, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Dr. Öğretim Üyeliği yaptı. Gömeç, Kargı Devlet Hastanesi Başhekimi ve İlçe Sağlık Müdürü olarak çalıştı. Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde Döner Sermaye Komisyon Başkanlığı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı gibi idari görevlerde bulundu. Son olarak Sivas Özel Medicana Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalışıyordu.

Muhammed Gömeç'in AK Parti önceki dönem il yönetim kurulu üyesi Av. Abdullah Gömeç'in ağabeyi olduğu öğrenildi.

Muhabir: Haber Merkezi