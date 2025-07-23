Türkiye sanayisinde konkordato başvuruları art arda gelirken, bu kez Çerkezköy merkezli 30 yıllık köklü firma Arzular Metal Döküm ekonomik sıkıntıları aşamayarak konkordato talebinde bulundu. Yıllık 12 bin ton üretim kapasitesiyle yaklaşık 480 TIR’lık sevkiyat gücüne sahip olan şirket için mahkeme tarafından geçici mühlet kararı verildi.

ARZULAR METAL DÖKÜM'E 3 AY GEÇİCİ SÜRE

1995 yılında kurulan Arzular Metal Döküm Sanayi Ticaret Ltd. Şti.'nin yaptığı konkordato başvurusu, İstanbul Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, firmaya 3 aylık geçici mühlet tanıdı ve bu süreçte mal varlıklarının korunması amacıyla tedbir kararı aldı. Şirketin mali sürecini denetlemek üzere üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti atandı. Davanın ilk duruşması 16 Ekim 2025'te yapılacak.

ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI

Mahkeme tarafından verilen geçici mühlet kararının ardından, Arzular Metal Döküm'den alacaklı olan kişi ve kurumlar için itiraz süreci resmen başladı. Konkordato ilanını izleyen bu aşamada, alacaklıların geçici mühlet kararına karşı çıkabilmeleri için yedi gün içinde harekete geçmeleri gerekiyor. Bu süre zarfında konkordato koşullarının oluşmadığını düşünen alacaklılar, itirazlarını delilleriyle birlikte yazılı olarak mahkemeye sunmak zorunda.

YILDA 12 BİN TON ÜRETİM YAPIYORDU

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 bin metrekarelik tesiste faaliyet gösteren Arzular Metal Döküm, hurda metalleri eriterek otomotiv ve savunma sanayii gibi sektörler için hammadde ve parça üretiyordu. Çevreci üretim modeliyle dikkat çeken firma, tam kapasiteyle yılda 12 bin ton üretim gerçekleştiriyor, bu da ortalama 25 ton taşıyan 480 TIR'lık bir lojistik operasyona denk geliyor.