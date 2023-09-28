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45. Bölge Çorum Eczacı Odası’nın iki gün boyunca düzenlenen genel kurulunda Eczacı Erol Afacan ile Eczacı Arif Sami Bozdoğan’ın listeleri başkanlık için yarışmıştı. Kongre sonunda ise Erol Afacan’ın başkanlığında oluşturulan 5 kişilik yeni yönetim kurulu Çelebi Ayvaz, Özden Sak, Sertan Saygı Çalışkan ve Hamdi Kartal’dan oluştu.

Kongrede Denetleme Kurulu’na Serkan Çalışkan, Hüseyin Toraman ve Feyzullah Yıldırım, Haysiyet Divanı’na Şükrü Günaydın, Erol Ebil, Ahmet Terzi, İbrahim Etem Baykal ile Adile Özkan seçilmişti.

Kongrenin ardından Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ve yönetimi dün Seçim Kurulu’na giderek mazbata aldı. Daha sonra ise Eczacı Odası’nda devir-teslim töreni gerçekleşti. Afacan ve yönetimi görevi Kongre Divan Başkanı Süleyman Koca’dan alarak göreve resmen başladı.

Burada kısa bir konuşma yaparak eczacıların güvenine layık olmayı hedeflediklerini söyleyen Afacan, üyelerle ortak hareket ederek odanın kurumsal kimliğini güçlendirmeyi, Türk Eczacılar Birliği’nde odanın temsil gücünü devraldıkları noktadan daha ileri taşımayı planladıklarını açıkladı. Erol Afacan ayrıca bugüne kadar görev yapan başta kurucu başkan Emine Şefkat Güler başta olmak üzere tüm oda yönetim kurulu ve komisyon üyeleri ile üyelere teşekkür etti.