Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Esenler Erokspor’la tamamı 2022-2023 Sezonunda olmak üzere, 2’si ligde, 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere 3 kez karşılaştı.

Sezonun 10.haftada, İstanbul’da oynanan 10.hafta maçını Esenler Erokspor kazanırken, 29.haftada Çorum’da oynanan maçta ise kazanan taraf 1-0’lıkskorla Ahlatcı Çorum FK oldu.

İki takım bir kez de Ziraat Türkiye Kupası maçında karşılaştı. 2022-2023 Sezonunun 3.turunda eşleyen iki takım, 19 Ekim 2023’te Çorum Şehir Stadyumu’nda kozlarını paylaştı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçı penaltılar sonucu 5-4 kazanan Erokspor 4.tura yükselirken, Ahlatcı Çorum FK kupaya veda etti.