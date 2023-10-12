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*** Kitabın, D&R, Oda Kitap, Pandora, BKM Kitap, Kitega, Kitapyurdu, Kitap Seç, Babil.com gibi kitap satışı yapan sitelerden de temin edilebileceği bildirildi.

*** Ethem Erkoç, kitapla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “İnsani ve toplumsal değerlerimizin erozyona uğradığı günlerde, ahlaki yeniden ele alınması gerektiğini gözardı edemeyiz. Ben de bu bağlamda, tarih ve kültürümüzde çokça dile getirilen 54 farz çerçevesinde konuları işleyip günümüz insanlarının anlayabileceği sade bir dille halkımıza sunmaya karar verdim.”

*** “İşte ‘Ahlaki Değerler Olarak 54 Farz’ adlı eser, bu düşünceden hareketle hazırlanmıştır. Umarım okuyucularımıza yararlı olur.”