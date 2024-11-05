Kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Çorum İl Müftülüğü işbirliğiyle erkeklere yönelik bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

“Kadına El Kalkamaz” mottosuyla düzenlenen etkinlikte, şiddetin tanımı, etkileri ve kadınların korunmasına yönelik kanunlar hakkında bilinçlendirme yapıldı.

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi” projesi uyarınca Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanı olan köylerde düzenlenen etkinlikte, erkek vatandaşlara kadına yönelik şiddetin tanımı, çeşitleri ve toplum üzerindeki etkileri anlatıldı. Kadınlara yönelik şiddetin çocuklar üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler bıraktığına değinilerek, bu davranışların toplumsal sonuçlarına dikkat çekildi.

Ayrıca, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla çıkarılan 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirme yapıldı.

“KADES”İN ÖNEMİ VE

ELEKTRONİK KELEPÇE

Programda kadına yönelik şiddeti önlemede KADES (Kadın Acil Destek) uygulamasının önemine değinildi. Bu uygulamanın, acil durumlarda kadınların yardım çağrısında bulunmalarını sağladığı ve etkin bir koruma aracı olduğu vurgulandı. Ayrıca, şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla uygulanan elektronik kelepçe sistemi hakkında bilgi verilerek katılımcılara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kadına yönelik şiddeti önlemede toplumun tüm kesimlerini bilgilendirme ve farkındalık oluşturma amacını taşıyan etkinlikle ilgili yapılan açıklamada: “Kadına şiddet insanlık suçudur. Aile içi ve kadına yönelik şiddet veya şiddet tehdidinin önlenmesi amacıyla Jandarmamız 7/24 görevdedir” denildi.

Editör: HABER MERKEZİ