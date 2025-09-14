Arca Çorum FK’nın Vanspor’la oynadığı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi maçını, ünlü dizi ve sinema oyuncusu Erkan Petekkaya da izledi.

Senaryosunu Sinem Öztürk Uslu ve Mustafa Uslu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ahmet Topuz’un oturduğu ve çekimlerine Çorum’da devam eden “Al Beni Baba” adlı sinema filminde Ayça Bingöl ve Ayça Ayşin Turan’la birlikte başrolü paylaşan Erkan Petekkaya, karşılaşmayı yapım ekibiyle birlikte locadan izledi. Arca Çorum FK’yı destekleyen Petekkaya, hayranlarının fotoğraf çekim taleplerini ise hiç geri çevirmedi.