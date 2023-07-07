Çorum FK’nın yeni sezon yapılanması noktasında transferin en kilit ismi konumundaki CEO Abdulhamit Yıldız, güçlü bir kadro kurmak için çalışmaların sıkı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Thomas Verheydt ve Zargo Toure’nin güçlerine güç kattıklarını belirten Yıldız, gündemdeki diğer isimlerden Eren Tozlu, Geraldo, Süleyman Luş, Caner Osmanpaşa ve Caner Cavlan transferleri hakkında da açıklamada bulundu. İsmi geçen futbolculardan sadece Eren Tozlu transferinde ciddi bir mesafe katettiklerini ifade eden Yıldız, “ Eren ile her konuda anlaşma sağladık. Eren’i en yakın zamanda Çorum’a bekliyoruz imza için. Diğer gündemimizeki oyunculardan Caner Osmanpaşa tercihini kendi kulübü Sivasspor’dan yana kullandı. Geraldo, Süleyman Luş ve Caner Cavlan da ise görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Birkaç gün içerisinde anlaştığımız isimleri Çorum’a getirerek resmi imzayı attırmayı planlıyoruz” dedi.