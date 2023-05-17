Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile 27 milyon 88 bin 360 oy alırken, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 568 bin 196 oy aldı.

Her iki isimde yüzde 50'yi geçemediği için seçim 2. tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta tekrar sandık başına gidecek. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçimde en fazla oyu alan 13. cumhurbaşkanı olacak.

SLOGANI DEĞİŞTİ

Adaylar 28 Mayıs hazırlıklarına başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 2,5 milyon oy fazla alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2. turda sloganı değişti.

İlk turda "Doğru zaman doğru adam" sloganını kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. turda ise "Doğru adamla yola devam" sloganını kullanacak.