Sezar’ın hakkı Sezar’a.

21 yılda az şey yapmadı Tayyip Erdoğan…

Allah için pek çok şey yaptı!

Nankörlük etmeyelim…

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Ne mi yaptı?

Her baba yiğidin(!) yapamayacaklarını yaptı!

Örnek mi?

* Her alanda laikliği ortadan kaldırmaya çalıştı

* İmam Hatip okullarının sayısını artırarak, eğitim sistemini, dini eğitim sistemine dönüştürdü.

* Okullarda, İslam Dini dersini mecburi hale getirdi. Müftülüklerde, 4-5 yaşında çocuklara kuran ezberleme kursları açarak, çocukların beyinlerini yıkamaya çalıştı, çalışmaya da devam ediyor.

* Köy ilkokullarının tümünü kapattı; köyleri imamlara teslim etti.

* İstanbul Sözleşmesi’ni iptal ederek kazanılmış kadın haklarını kısmen kaldırdı.

* Dini Tarikatları legalleştirerek, onlara çok büyük imkanlar sağladı ve toplum içinde etkilerinin artmasının önünü açtı.

Devletin tüm olanaklarını tarikatlar arasında paylaştırdı. Tarikatları güçlendirdi.

Tarikatlar güçlenince ne oldu?

Miskinlik arttı, tembellik arttı, asalaklık arttı, yan gelip yatma güdüsü arttı.

* Türkiye'de aktif olarak, eğitim sistemini yok etti. Artık Türk üniversitelerinin hiçbiri dünya sıralamasında yer almıyor. Ne en iyi 50 üniversite arasında ne en iyi 200 üniversite arasında ve de en iyi 500 dünya üniversitesi arasında yok, yok, yok…

* Ekonominin temel ilkelerini hiçe sayarak, Türk ekonomisini "kendi bildiği gibi" yönetti ve ekonomiyi iflasın eşiğine getirdi.

* Nerdeyse tüm komşu ülkelerle ilişkileri bozdu.

* Bugüne değin Türk siyasetinde yaşanmamış yalanların, iftiraların öncüsü oldu. Kendisinin yaptığı yanlışları muhalefete yıkmanın öncüsü oldu.

Türk siyaset dilini kirletti.

İşte Erdoğan’ın rakipleri için ya da kendisini kızdıran kişiler için kullandığı sözcükler (Geri zekalı, haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, eşkıya, çürük, sürtük, siyasi eşkıya, haysiyetsiz, onursuz, sanatçı müsveddesi, edep fukarası, ahlaksız, haysiyet celladı, kan emici…)

* Türk medyasını tekelleştirdi, Medyasının %80'den fazlasını kendisini destekler durumuna getirdi.

* Tekelleşmeyi ve yolsuzluğu ulusal ve uluslararası düzeyde yaymak ve teşvik etti.

* “Faiz sebep, enflasyon sonuç” zırvalığıyla Türk Lirasına rekor derecede değer kaybettirdi.

Süregelen faiz-enflasyon tartışmasında hükümet yüksek faizin yüksek enflasyona neden olduğunu, bu yüzden politika faizinin düşürülmesi gerektiğini savunurken birçok ekonomist bu kanının yanlış olduğunu savunuyor

* Bir devletin var olabilmesinin temel koşulu olan ADALET kavramını yok etti. İnsanlarımızın, adalet sistemine olan güvenini ortadan kaldırdı.

Tüm adalet sistemini kendine bağlı hale getirdi. Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay ve benzeri tüm adaleti sağlayan kurumları kendi ideolojisini savunan kurumlar haline getirdi.

Adalet mekanizması tarafsızlığını yitirdi.

Demokrasilerin olmazsa olmazı kuvvetler ayrılığı sistemini yok etti.

* Suriye'deki Dinci terörist grupları koruması altına aldı. İdlip'de, onların kendi koruması altında yaşaması için gerekli girişimleri yaptı. Onlara Suriye'de, kurtarılmış bölge yarattı. Terörist grupları Libya'da, paralı askerler gibi kullandı. Onlara maaş verdi.

* Kendine muhalif olan, birçok öğretim görevlisini, Üniversitelerden uzaklaştırarak, Üniversitelerde eğitim seviyesinin düşmesine sebep oldu.

* Muhalif basını, ceza evlerine atarak, basını susturmaya çalıştı. Sermaye imkanlarını kullanarak, bağımsız basın organlarını satın aldı. Kendi medyası haline getirdi.

* Çocuk yaşta kadınların evlenmelerine göz yumdu. Tarikat yurtlarında küçük erkek çocuklarına tecavüzleri, hoş görerek, bu tür ahlaksızlıkların yaygınlaşmasına sebep oldu.

Bir bayan (üstelik anne olan) bakan; “Bir kereyle bir şey olmaz!” dedi.

* Tayyip Erdoğan iktidarı döneminde, kadına şiddetin hoş görülmesi, kadınların ikinci sınıf insan olarak görülmesi nedeniyle, kadına şiddet ve kadın ölümleri, kat be kat arttı.

* Eğitimli insanları kendilerine düşman görmeleri ve eğitimli gençlere önem verilmemesi nedeniyle, Türkiye'den Avrupa'ya büyük ölçüde beyin göçü gerçekleşti. Tekrar seçildiğine göre bu durum 2-3 kat artarak devam edecek.

* Kendi iktidarlarının devamı uğruna, ülkeyi daha çok İslamlaştırmak için sınırlarımızı Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı göçmenlere açtı.

* Ne idüğü belirsiz 10 Milyon'dan fazla göçmenin gelmesini sağlayarak, Türkiye'nin demografik yapısının bozulmasına sebep oldu.

* Göçmenlerin üreme oranları göz önüne alındığında, 30 yıl sonra, Türkiye'de Türklerin azınlık olacağı ön görülmektedir.

* Tablo bu.

Siz şimdi, gerçekten de böyle bir karakterin Türkiye'ye ve Türk dünyasına bir faydası olacağını düşünebiliyor musunuz?

* Bu uygulamalar beraberine Araplaşmayı getirdi. Hızla Araplaşıyoruz.

* Ve tüm seçimlere gölge düşürdü. Vardır ya da yoktur ama her seçim sonucunu kuşkulu hale getirdi.