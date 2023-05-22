AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Şakir Yıldırım, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ın katılımıyla AK Parti İl Başkanlığı’nda 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin basın açıklaması yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay, 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakı’na oy veren tüm seçmenlere teşekkür etti. Günay, 28 Mayıs’ta da rehavete kapılmadan herkesi sandıklarda oy kullanmaya davet ederek, “Kimsenin kaybetmeyeceği bu seçimde inşallah Allah, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı başkanı seçmeyi bize nasip eder.” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKINI AMASIZ, FAKATSIZ DESTEKLİYORUZ”

Büyük Birlik Partisi (BBP) İl Başkanı Şakir Yıldırım, partisinin Cumhur İttifakı’na amasız, fakatsız destek verdiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

“İNANÇ ALANINDAKİ KAZANIMLARIMIZI KAYBETMEMEK İÇİN…”

Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Nuri Kuşcu ise 28 Mayıs seçiminin çok önemli olduğunu belirterek, “Ülkemizi yeniden 28 Şubat karanlığına terk etmemek için, inanç alanındaki kazanımlarımızı kaybetmemek için bu seçimlerde tüm halkımızın mevcut cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden seçmesi gerekmektedir. İnşallah 28 Mayıs Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanacaktır.” diye konuştu.

“AYNI AZİMLE ÇALIŞIYORUZ”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak da partisinin teşkilatlarının 15 Mayıs sabahından bu yana aynı azim ve sorumlulukla 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. ‘Aziz milletimize güveniyor ve inanıyoruz’ diyen Karapıçak, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Milletimiz zilletten yana değil cumhurdan yana olacaktır. İstikrarı geriletmek isteyenlerle değil istikrarın devamı ve lider Türkiye’nin yanında olacaktır. Terörle beraber olanla değil, terörün kökünü kazıyanla birlikte olacaktır.”

“28 MAYIS BU MİLLETİN BAYRAMI OLACAK”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin fotoğrafı olduğunu, dosta güven düşmana korku saldığını söyledi.

14 Mayıs’ta demokrasinin kazandığını dile getiren Aşgın, “Türkiye seçimini yaptı. Cumhur İttifakı ezici bir üstünlükle Meclis’te çoğunluğu sağladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, en yakın rakibine 2 buçuk milyon oyun üstünde fark attı. Ve şu anda alanı geziyoruz alanda sadece reisi cumhurumuz Recep Tayyip Erdoğan var. Bütün hemşehrilerimiz 28 Mayıs’a hazırlanıyor. 28 Mayıs bu milletin bayramı olacak.” şeklinde konuştu.

“REHAVETE KAPILMAYALIM”

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayırıcı ise 14 Mayıs öncesi nasıl çalıştılarsa bugün de öyle çalışacaklarını vurgulayarak, “Sayın Cumhurbaşkanımızı inşallah 28 Mayıs’ta çok güçlü bir oyla yeniden seçeceğiz. Bizler cumhurbaşkanımızı kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına ne kadar güçlü oyla gidersek Çorum’a o kadar güçlü hizmet getireceğimize inanıyoruz. Bizleri seçen halkımıza çok teşekkür ediyorum. Rehavete kapılmayalım. ” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı da Türkiye’nin zor zamanlardan geçtiğini ve kritik bir eşikte olduğunu dile getirdi. Şer odaklarının oyununu bozmak, tüm dünyaya ve insanlığa barış ve esenliği getirmek gibi çok önemli bir sorumluluğu üstlendiklerini savunan Ahlatcı şunları söyledi: “Meclis’te çoğunluğu elde etmiş durumdayız. Milletimizin bu hamlesiyle ülkemizi ele geçirmeye çalışan tüm odakların, terör örgütlerinin, batı dünyasının hevesleri kursaklarında kaldı hamdolsun. 28 Mayıs’ta da inşallah bu Meclis’e yakışır şekilde Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 13. Cumhurbaşkanımız olarak seçeceğiz. Bundan en ufak bir şüphemiz yoktur.”

Toplantıda ayrıca Cumhur İttifakı’nı oluşturan partilerin Milletvekilleri ve İl Başkanları tarafından ortak mutabakat metni de imza altına alındı. (Nurdan AKBAŞ)