Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türki Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte resmi öğle yemeğine geçti.

Yemekte CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı. Daha sonra Kıbrıs'ta yaşayan Türkmen asıllı Maysa Şahin, yeğeni Atajan Hemrayev'in 388 adet çiviyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın portresini işlediği filografi tabloyu Erdoğan'a hediye etti.

Editör: İHA AJANS