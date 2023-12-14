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Çorum eşrafından merhum Cemal Kesim ile merhume Fehmiye Kesim’in oğulları, Gastroenteroloji Uzmanı, merhum Prof.Dr. Erol Kesim’in kardeşi, merhum Erkan Kesim ve Tülay Duran’ın ağabeyleri, merhume Rezzan Kesim’in eşi, Banu ve Tuğba Kesim’in babaları olan Erdoğan Kesim’in cenazesi, 13 Aralık 2023 Çarşamba günü Karşıyaka Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Erdoğan Kesim, hemşehrilerimiz; TED Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile Eskişehir’de İletişim Teknolojileri Hocası Prof.Dr. Mehmet Kesim’in de yakın akrabalarıydı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.