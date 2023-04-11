“Türkiye Yüzyılı” vurgusunun yer aldığı ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılına atıfla hazırlanan 23 başlığın yer aldığı Seçim Beyannamesi’nde deprem yaralarının sarılmasına dönük adımlar da ön plana çıkarıldı. “Türkiye Yüzyılı için doğru zaman doğru adam”, “Doğru adımlarla yola devam” sloganlarının kullanıldığı gözlenen beyannamenin yanısıra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 81 ilin milletvekili adayları da tek tek kürsüye çağrılarak tanıtıldı.

Ankara Spor Salonu’nda saat 14.30’da başlayan AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’na Çorum’dan da Milletvekili adayları Av. Yusuf Ahlatcı, Av. Oğuzhan Kaya, Zeki Gül ve Ramazan Kelepircioğlu da katıldı.

AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur’un da katıldığı toplantıya ayrıca Çorum’dan parti üyeleri büyük bir katılım da sağladı.

Seçim Beyannamesi ve Aday Tanıtım Toplantısı öncesinde salon önünde bekleyen binlerce partiliye eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıktığı kürsüden seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Bu yolculuk 14 Mayıs'a giden bir yolculuk. 14 Mayıs için hazır mıyız. 14 Mayıs’ta sandıklar patlatmaya var mıyız. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız. 14 Mayıs’ta Allah’ın izni ile sandıkları da patlatacak, yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz. Buradaki katılımı görünce mutluluğum arttı.” dedi.

SALON TIKLIM TIKLIM DOLDU

Toplantı dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, toplantıya katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetliler, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.

Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi. Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek. Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu. Salonun orta bölümünde milletvekili adayları ile kurucular kurulu, MYK ve MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları ve davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

(Volkan SINAYUÇ)