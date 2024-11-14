Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Çorum Valisi Ali Çalgan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret, Çorum'un iş dünyası ile yerel yönetim arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak amacıyla gerçekleştirildi.

Ziyaret sırasında, Vali Çalgan, Çenesiz'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Çorum'un ekonomik gelişimine katkı sağlayacak her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti. Çenesiz ise, Vali Ali Çalgan'a yeni görevinde başarılar dileyerek, Çorum'un kalkınması için her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Bu tür ziyaretlerin, yerel yönetim ile iş dünyası arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı yapacağına dikkat çekilen ziyarette çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Editör: HABER MERKEZİ