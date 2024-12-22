Güvenli kayak merkezi sertifikasına sahip, kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Erciyes Kayak Merkezi, Tekir, Hacılar, Hisarcık ve Develi kapılarındaki tesisleri, 112 kilometre uzunluğunda pistleri ve 25 kilometrelik teleferik hattıyla misafirlerine kayak yapma imkanı sunuyor.

Aydınlatılmış 5,6 kilometrelik pistte gece kayağı da yapılabilen merkez, pistlerin genişletilmesi, yeni bağlantı pistlerin açılması ve mekanik tesislerin elden geçirilmesi gibi çalışmaların tamamlanmasıyla yeni sezonda misafirlerini ağırlamaya başladı.

Konaklama imkanı ve yüksekliği dolayısıyla kayakseverlerin yanı sıra dağcıların da uğrak noktası olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes'e her yıl binlerce kişi zirve tırmanışı gerçekleştiriyor.

"YENİ SEZONA BOMBA GİBİ GİRDİK"

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, AA muhabirine, bu kış kar erken yağdığı için sezonu 30 Kasım'da açtıklarını söyledi.

Pistteki ezilmiş kar kalınlığının 85 santimetreye ulaştığını belirten Elcuman, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda, ilk kez aralık ayından önce sezonu açmış olduk. İyi ki de açmışız, yeni sezona bomba gibi girdik. İlk hafta 30 binin üzerinde ziyaretçimiz vardı, ikinci hafta 51 bin civarlarında ziyaretçimiz oldu. Özel günlerde tatil bölgelerimiz genelde müşterilerle pik yapar. Erciyes'te de öğle oldu. Sezon sürpriz şekilde açılınca otellerimiz rezervasyon almaya hızlı başladı. Geçen hafta doluluk yüzde 80'ler civarındaydı, şimdilerde kimi 'Full dolduk', kimi de 'Yüzde 95'in üzerindeyiz' diyor. Otellerimiz yılbaşını dolu dolu geçirecek. Hepsi birer etkinlik planladı. Farklı etkinliklerle misafirlerine seçenek sunuyor. Son odalar ve son fırsatlar için tüm kayakseverleri Erciyes'te yeni yılı kutlamaya davet ediyorum."

"31 ARALIK GECESİ YÜZDE 95 DOLULUKLA YENİ YILA GİRECEĞİZ"

Merkezdeki bir otelin yöneticisi Fevzi Erdoğan da sezonun açılmasıyla kayakseverlerin ileri tarihlere rezervasyon yaptırmaya başladığını söyledi.

Yılbaşı rezervasyonlarıyla yeni yıla mutlu gireceklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Kar yağışıyla Erciyes AŞ yönetimi 30 Kasım'da sezonun açıldığını ilan etti. Gayet de güzel dönüşler aldık. Sezonun açıldığını duyan misafirlerimiz ileri tarihler için ilk rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. Biz otelimizi 13 Aralık'ta açtık, bu tarihten itibaren misafirlerimizi ağırlamaya başladık. Özellikle 31 Aralık gecesi yüzde 95 dolulukla yeni yıla gireceğiz. Hatta 28 Aralık'tan itibaren girişler başlıyor. Yeni yıl için Kore, Polonya ve Ukrayna'dan gelecek misafirlerimiz var. Yılbaşında canlı müziğimiz mevcut. Yeni yıla burada misafirlerimizle beraber gireceğiz. Hem otelde konaklayan misafirlerimiz hem de dış katılımla rezervasyonlarımız dolmak üzere."

Editör: AA AJANS