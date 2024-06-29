YRP İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada merhum Başbakan Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan’ın damadı olan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz bugün ilimizde bir dizi etkinliğe katılacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınöz’ün ilk olarak saat 17.30’da Alaca’da Saat Kulesi civarında YRP İlçe Başkanlığı’nın açılışını yapacağı, daha sonra ise Çorum’a geçerek saat 20.30’da Turgut Özal İş Merkezi’nde yapılacak İl Divan Toplantısı’na katılarak basın açıklaması yapacağı belirtildi.

Editör: SELDA FINDIK