Polonya’nın Gdańsk şehrinde 16-20 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenen “İklim Sınır Tanımaz; Temiz ve Sağlıklı Bir Çevre İçin Anahtar” adlı Erasmus+ projesi, Türkiye'den Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi ile Almanya, İspanya ve Yunanistan'dan katılımcıları bir araya getirdi.

Projenin temel hedefleri arasında çevre bilincini artırmak, karbon ayak izini azaltmak ve dönüştürülebilir kıyafetler hazırlamak yer aldı. Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi öğrencileri, eski kıyafetlerini kullanarak düzenledikleri ikinci el moda gösterisiyle doğaya zarar vermeden de şık olunabileceğini gösterdiler. Öğrenciler, ailelerinden kalan kıyafetleri sahneye taşırken büyük beğeni topladı.

Etkinlikler kapsamında ağaç dikimi gerçekleştirildi ve projeye katılan öğrencilere katılımcı sertifikaları verildi. Hafta boyunca okul turu, karbon ayak izinin azaltılması üzerine tartışmalar, Gdańsk ve Gdynia'nın tarihi ve kültürel yerlerine geziler, bisiklet turları ve çeşitli atölye çalışmaları yapıldı.

Öğrenciler, St. Mary’s Bazilikası’nın 405 basamağını çıkarak şehrin muhteşem manzarasını izlerken, Gdynia Akvaryumu’nda deniz yaşamının zenginliğini keşfettiler. Ayrıca eğlenceli bir karaoke gecesi ile öğrendiklerini pekiştirdiler.

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi, projenin bir parçası olmaktan gurur duyarken, öğrencilerin iklim değişikliği konusundaki farkındalığını artırarak daha sürdürülebilir bir geleceğe yönlendirdi. Bu etkinlik, gençlerin çevre için neler başarabileceğini gösterirken doğaya duyulan saygının önemini vurguladı ve Gdańsk’taki deneyim, yerel gençlerin iklim kriziyle mücadeledeki kararlılığını pekiştirdi.

Editör: HABER MERKEZİ