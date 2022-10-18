Hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet ailelerine de başsağlığı dileyen Genç Parti İl Başkanı Erenler, yaşanan üzüntüyü dile getirmeye sözcüklerin yetmediğini anlattı.

Yerin yüzlerce metre altında alın teri döken, ağladığında dahi gözyaşı siyah akan bu insanların hakkının maden ocağında ölmek olmaması gerektiğini söyleyen Engin Erenler, teknoloji çağı olarak ifade edilen 21. Yüzyılda insanların madenlerde can vermesinin doğru olmadığını dile getirdi.

Avrupa’da maden ocaklarında işçilerin güven içerisinde çalışıp ölçümlerde meydana gelen en küçük değişiklik bile dikkate alınırken, Türkiye’de ki madenlerde ise “Bir şey olmaz” mantığı ile hareket edilmesi nedeniyle acıların yaşandığını belirten Erenler, geçinebilmek için az bir ücretle yer altında çalışarak hayatlarını hiçe sayan ve patlamada canını kaybeden 41 işçinin geride bıraktıklarının bir taraftan sevdiklerinin acısını bir taraftan da şimdi geçim sıkıntısını yaşayacaklarını vurguladı.

Felakette hayatını kaybedenlerin ailelerinin mağdur olmamaları için gereken önlemlerin alınmasını istediklerini söyleyen Erenler, “Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Tüm milletimizin başı sağolsun” dedi.

(Haber Merkezi)

