Çorumlu güreşçi Engin Çetin, 18-23 Kasım tarihlerinde Ermenistan’ın Erivan kentinde düzenlenecek olan Ordulararası Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek Ordu Milli Takımı’na seçildi. Daha önce defalarca kez Türkiye’yi temsil eden ve madalyalar kazanan Çetin, asker olarak ilk kez milli mayoyu giyecek. Çetin, serbest stil 57 kiloda madalya mücadelesi verecek.

Öte yandan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu ve Öğr. Albay Okan Ural, Ankara Elmadağ Şampiyonlar Kamp Eğitim Merkezi’nde, kamp yapmakta olan Ordulararası Milli Takımı ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Güreş Federasyonu Lig Kurulu Üyesi Mehmet Ayhan da yer aldı.