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Alınan bilgiye göre ismi açıklanmayan bir vatandaş, engelsiz yaşam derneği adına yardım topladığını söyleyen M.E.S.(19) ile hesap bilgilerini paylaştı.

Derneğe yardım ettiğini düşünen vatandaş, bir süre sonra hesabını kontrol ettiğinde dernek adına yardım topladığını söyleyen M.E.S.’nin kendi hesabına 50 bin lira aktardığını fark ederek polisten yardım istedi.

Polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş cezası bulunan M.E.S. yakalanarak göz altına alındı.

M.E.S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.