Alınan bilgiye göre Gülabibey Mahallesi Bakırcılar Sanayi Sitesi içerisinde yaya olarak ilerleyen duyma ve konuşma engelli Sait Y.(69), kimliği belirsiz bir kişinin arkasından yaklaşarak kafasına taşla vurması sonucu yere düşerek yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden hızla uzaklaşırken, yaralı Sait Y., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Editör: HABER MERKEZİ