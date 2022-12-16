Belediye 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile Engelli Eğitim Merkezi’ne servis aracı kiralanması için ihale düzenledi. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimde düzenlenen ihalede ilk olarak firmaların teklif ve belgeleri incelendi.

Çorum Belediyesi Engelli Eğitim Merkezinde eğitim gören özel eğitim öğrencileri ile Engelli Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin ikamet adreslerinden merkezlere ve eğitim merkezlerinden ikamet adreslerine taşınması amacıyla toplam 6 adet servis aracı kiralanması hizmet alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 322 bin 100 TL olan ihalede Arda Seyahat evrak eksikliğinden elenirken, Fatih Gayretli 830 bin 550 TL, Yağmur Tur 992 bin 140 TL, Örnek Tur Turizm 1 milyon 84 bin 800 TL ve Aynan Turizm 1 milyon 143 bin 560 TL’lik teklif verdi.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)

