Açılışa Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Zekeriya Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve davetliler katıldı.

Çorum’da 2 adet Aile Destek Merkezi (ADEM) bulunduğunu belirten Vali Zülkif Dağlı, önümüzdeki yıldan itibaren engelli annelerine dönük olmak üzere 1 tane daha merkez açmayı düşündüklerini ifade etti.



Aile Destek Merkezlerinde yapılan bu tür çalışmaların aile içi iletişimin güçlenmesine, milli ve manevi değerlerin muhafazasına, kadınların mesleki beceri kazanmalarına önemli katkılar sağlayacağına inandığı belirten Dağlı, sergilenen ürünlerin yapımında emeği geçen tüm kursiyerleri tebrik etti.

Açılış sonrası, Dikiş-Nakış, Ahşap Boyama ve Dekoratif Süsleme, Tasarım, Mutfak ve Aşçılık, El Sanatları, Sağlıklı Yaşam Kurslarına katılan 128 kursiyerin el emeği göz nuru ile hazırlamış oldukları ürünler davetliler tarafından gezildi.