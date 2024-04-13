31 Mart seçimlerinin ardından oluşan yeni Belediye Meclisi’nde ilk toplantı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde önceki gün gerçekleştirildi.

Cumhur İttifakı’nın (AK Parti ve MHP) 20, CHP’nin 14 ve YRP’nin ise 3 üyesi ile temsil edildiği Mecliste yeni dönemin Encümen üyeleri için seçim yapıldı. 3 Encümen üyesinin seçimi için gizli oy açık tasnif şeklinde yapılan seçimde Kenan Özüyağlı 22, Emre Daşdemir 21 ve Ahmet Yağmur Çırak 21 oy alarak üyeliğe seçildi.

Encümen üyeliği için aday olan CHP’li Doğan Özküz 14, Erkan Özbal 14, Ezgi Eşmen Tüfekçi 13 oy alırken, YRP’li Sinan Demir ise 4’er oy aldı.

Editör: HABER MERKEZİ