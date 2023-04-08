Çorum Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısı imar ve üye seçimi ağırlıklı gündem maddeleri ile gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yönetiminde geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen Belediye Meclis Toplantısı’nda ilk olarak yoklama yapıldı. Başkan Aşgın, Mustafa Tuzcu ve Tuncay Yılmaz’ın gündem dışı konuşmaları ile devam eden toplantıda daha sonra ise seçimlere geçildi.



Buna göre Milletvekili aday adaylığı için belediye meclis üyeliğinden istifa eden Meryem Demir’den boşalan yedek katip üyeliğine İdris Yavuz seçildi. Görev süreleri tamamlanan 3 Encümen üyesinin yerine Suat Aydoğan, Muhammet Fatih Temur, İsmail Bölükbaş seçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bir yıl süre ile görev yapmak üzere AK Parti’den 3 CHP’den 2 üye olmak üzere 5 üye seçildi. Komisyon Namık Kemal Batman, Ertuğrul Eren, Bilal Selman Özinel, Nazik Bulut ve Mehmet Rüştü Çağlar’dan oluştu.

İmar Komisyon Üyeliğine Ünsal Yeter, Osman Fatih Gümüş, Ubeydullah Ahıskalı, Hüseyin Gazi Uysal ve Didem Tokgöz seçilirken; Tarife Komisyonu üyeliğine ise Reha Kip, Mücahit Keskiner, İdris Keskin, Mustafa Gürbüzer ve Erkan Özbal seçildi.

Milletvekili aday adaylığı için meclis üyeliğinden istifa eden Reşit Keleş’ten boşalan Milli Müdafaa Mükellefiyeti üyeliğine Mücahit Keskiner’in seçildiği Çevre Belediyeler Birliği asil üyeliğe Cevdet Yalçınkaya, yedek üyeliğe ise Mücahit Keskiner seçildi.



SPOR MÜDÜRLÜĞÜ’NE HİZMET BİNASI TAHSİSİ

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56. maddesine istinaden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından hazırlanan 2022 yılı faaliyet raporu konusunda üyelere sunum yapılan toplantıda eski hizmet binasının bir katını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne iki yıl tahsisi için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesi onaylandı.

SOSYAL TESİSLER İÇİN YENİ ŞİRKET

Çöplü Arastası’nda bulunan bir yapının cephe sağlıklaştırmasının yapılması talebinin onaylandığı toplantıda Belediye’nin işlettiği 8 sosyal tesisin hizmet kalitesini artırmak adına hibe olarak Belediye’ye geçen Çorum Beltur Kültür Turizm Ticaret A.Ş isimli firmanın adresinin Millet Bahçesi olarak güncellenmesi, 8 milyon TL ödenek çıkarılması hakkındaki gündem maddesi de oybirliği ile kabul edildi.

İMAR PLANLARI İÇİN DEĞİŞİKLİKLERE ONAY

Çorum’un Ulukavak ve Üçtutlar Mahallesi ile Ayarık, Çomar, Sarımbey Köyü, Yaydiğin Köyü ve Tepecik bölgesindeki 8 adet imar planı değişikliğinin kabul edildiği toplantıda Gülabibey Mahallesi’nde Sanayi Sitesi ile Diş Hastanesi yapılan bölgenin arasında yapılan imar planı değişikliği talebi ele alındı. Başkan Aşgın, bu konuda Hitit Üniversitesi ile mutabık kaldıklarını, Sanayi Sitesi’ne yeni bir giriş yolu açılmış olacağını, Diş Hastanesi’ne bir parça otopark alanı kazandırılarak yolun genişletileceğini kaydetti. Gündem maddesi kabul edildi.

Toplantıda Binevler’in Güneydoğusu’nda kalan Ayarık, Çomar ve İlice bölgesindeki 38 hektarlık alanda istenen imar planı değişikliği de oybirliğiyle onaylandı.



MEZARLIK ALANINA KONUT YAPILACAK

Çorum Belediyesi mülkiyetinde bulunan ancak yıllardır mezarlık haline getirilmediği ve gömü yapılmadığı için atıl durumda bulunan merkeze bağlı Eskiekin Köyü yakınlarındaki mezarlık alanına konut ve işyeri yapılabilecek.

Belediye Meclisi’nin önceki gün yapılan toplantısında Gülabibey Mahallesi Kapaklı 4. Cadde’nin çevresindeki yaklaşık 52 hektarlık alana yönelik imar planı değişikliği teklifi görüşülerek kabul edildi. Uzun yıllardır atıl olan 52 hektarlık alanda mahalle sakinlerinin talebi üzerine iki katlı konut alanı ve doğu sporlarına uygun rekreasyon alanı olarak işaretlenmesinin istendiği kaydedildi. Konuyla ilgili plan müellifince hazırlanan nazım ve ilave uygulama planı oybirliği ile kabul edildi.

BORSANIN DEPOLARI İÇİN PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Çorum Belediye Meclisi, Ticaret Borsası’nın önemli projelerinden biri olan Soğan ve Patates Soğuk Hava Depoları Projesi kapsamında talep ettiği imar planı değişikliğini görüştü.

Belediye Başkanı Aşgın Ticaret Borsası tarafından Karacaköy bölgesi TMO yanında bulunan alanda yapılacak olan soğuk hava deposu, borsa binası ve müştemilatı için imar planı değişikliği talebinin bulunduğunu ve borsanın iki yıl içinde projeyi hayata geçirmesi gerektiğini dile getirdi. Gündem maddesi görüşülerek kabul edildi.

Belediye Meclisi Toplantısı’nda Çorum Sanayi Sitesi’nde yapımı tamamlanmak üzere Ahi Evran Camii konusunda Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesi kabul edilirken, son olarak Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesine istinaden 45 günlük bir çalışma ile hazırlanan Denetim Komisyon Raporu da üyelerin bilgisine sunuldu.

CHP Grubu adına Nazik Bulut’un itirazlarını dile getirdiği, Lemzi Çöplü’nün ise bunlara cevap verdiği toplantıda Belediye Başkanı Aşgın, “Komisyon vazifesini tamamladı. Mali İşler Müdürlüğü de titiz bir çalışma yürüttü. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Meclis Toplantısı sonrası ile Başkan Aşgın, AK Parti, MHP ve CHP’li üyelerle birlikte düzenlenen iftar yemeğinde biraraya geldi.

(Nurdan AKBAŞ)