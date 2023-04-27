Türkiye Okul Sporları Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Down Sendromlular Yıldızlar ve Gençler (kız-erkek) Atletizm İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Sahası’nda gerçekleşen müsabakalara 45 özel sporcu katıldı. Atletizm İl Temsilcisi Kemal Topgül’ün koordinatörlüğünde gerçekleşen müsabakalar down, mental ve otizm olmak üzere 3 kategoride yapıldı.

Renkli görüntülere sahne olan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde oluştu;

Down yıldız erkekler 100 ve 300 metre: 1.İsmail Berat Terzi (Kale Özel Eğitim Uygulama Okulu).

Mental genç kızlar 100 metre: 1.Hayrunisa Öztaş (Bahçelievler MTAL), 2.Güllşen Adsız (Bahçelievler MTAL), 3.Dilara Özünel (Bahçelievler MTAL), 4.Elif Yalçın (Bahçelievler MTAL).

Mental genç kızlar 400 metre: 1.Simge Ablak (Bahçelievler MTAL), 2.Dilan Balaban (Bahçelievler MTAL), 3.Merve Bekdaş (Bahçelievler MTAL), 4.Sure Güler (Bahçelievler MTAL).

Mental genç kızlar 1500 metre: 1.Dilan Balan (Bahçelievler MTAL), 2.Simge Ablak (Bahçelievler MTAL).

Mental genç kızlar uzun atlama: 1.Gülşen Adsız (Bahçelievler MTAL), 2.Merve Bekdaş (Bahçelievler MTAL), 3.Sure Güler (Bahçelievler MTAL), 4.Hayrunisa Öztaş (Bahçelievler MTAL).

Mental genç kızlar gülle atma: 1.Medine Karaboğa (Bahçelievler MTAL), 2.Dürdane Bal (Bahçelievler MTAL).

Mental genç erkekler 100 metre: 1.M.Buğra Şöhret (Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu), 2.Abdullah Karaman (Bayat MTAL).

Mental genç erkekler 400 metre: 1.Veysel Körpeş (Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu), 2.Beşir Bayaoğlu (Bayat MTAL).

Mental genç erkekler 1500 metre: 1.Abdullah Karaman (Bayat MTAL).

Mental genç erkekler uzun atlama: 1.Kadirhan İmal (Ferdi).

Mental genç erkekler gülle atma: 1.Kerem Can Karaaslan (Anadolu Öze Eğitim Meslek Okulu)., 2.Beşir Bayaoğlu (Bayat MTAL).

Mental yıldız kızlar 100 metre: 1.Esmanur Çetin (Toprak Sanayi Ortaokulu), 2.Irmak Çıbık (Gazipaşa Ortaokulu).

Mental yıldız kızlar 300 metre: 1.Esmanur Çetin (Toprak Sanayi Ortaokulu).

Mental yıldız kızlar uzun atlama: 1.Irmak Çıbık ( Gazipaşa Ortaokulu).

Mental yıldız erkekler 300 metre: 1.Batuhan Özüdoğru (Toprak Sanayi Ortaokulu),2.Halil Efe Cinbaş (Gazipaşa Ortaokulu).

Mental yıldız erkekler uzun atlama: 1.Yunus Habeeb Fadıl Al Sal (Gazipaşa Ortaokulu).

Mental yıldız erkekler gülle atma: 1.İlhan Şan (Gazipaşa Ortaokulu).

Otizm genç kızlar 100 ve 400 metre: 1.Pınar Kurt (Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu).

Otizm genç erkekler 100 ve 400 metre: 1.Ahmet Baki Yılmaz (Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu).

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren özel sporculara madalyaları verildi.

(Rıfat KARA)