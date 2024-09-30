Çorum’un Buharaevler Mahallesi’nde, 1991 yılında görüntüleme ünitesi olarak kurulan, 1994 yılında hastaneye dönüşen Çorum Özel Hastanesi, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın uzakgörüşlülüğü sayesinde, bugün belki de Türkiye’nin en güvenli sağlık kurumu olarak hizmetine devam ediyor.

Ahlatcı, 2020 yılında yapılan bir Yönetim Kurulu toplantısında, Çorum’un deprem bölgesinde olması yanında, kapasite ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ihtiyacına dikkat çekerek, yeni bir ek bina projesini gündeme getirmiş, alınan karar doğrultusunda 2021 yılında da inşaata başlanmıştı.

Rastlantıya bakın ki, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye asrın en büyük deprem felaketini yaşarken, Çorum Özel Hastanesi de yeni ek binasında hizmet vermeye başladı. Ek bina, 220 fore kazık üzerine kurulmuş, 2022 rakamlarıyla 100 milyon liraya malolmuş, 13 bin metrekare kapalı alana sahip devasa bir sağlık kompleksiydi ve Ahlatcı’nın vizyonu, öngörüsü sayesinde tam zamanında hizmete sunulmuştu.

Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökhan Bilgili, taşınma işlemlerinin tamamlanması ve eski hastane binasının yıkım sürecinin başlaması nedeniyle kamuoyunu bilgilendirirken, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya, Çorum’a pek çok alanda verdiği hizmetlerine ve vizyonuna bir yenisini daha eklemiş olmasından dolayı tebrik ve teşekkürlerini ifade etti.

Çorum Özel Hastanesi’nin yıllar yılı Çorum halkının güveniyle büyüdüğünü, hizmet kalitesini artırdığını, şimdi ise, başta deprem olmak üzere doğal afetler yönünden tam güvenli binasıyla, teknolojik bakımdan en ileri tıbbi donanımı ile Çorumluların güvenle ve gururla sağlık hizmeti alacakları bir kurum haline geldiğini anlatan Başhekim Dr. Bilgili, özetle şu bilgileri verdi:

“Tek kişilik 81 adet hasta odamızla, tedavisi süren hastalarımıza ve refakatçilerine otel konforunda hizmet veriyoruz. Kafeterya hizmetimiz 24 saat devam ediyor. Yoğun bakım ünitemizde 41 erişkin, 8 yenidoğan yoğun bakım yatağı ile bölgenin en ileri hizmetini sunuyoruz. Ameliyathane sayımızı 5’e çıkardık. Sterilizasyon sistemi, hepafiltreli havalandırma sistemi, teknolojik anestezi ve cerrahi ekipmanlarımız, uzman personelimizle en güvenilir cerrahi müdahale ortamını tesis ettik.”

“30 yıllık deneyimimizle, her branştaki uzman kadromuzla en kaliteli poliklinik hizmetini vermekteyiz. Ek binamızla birlikte ana binadaki acil ünitesinin revizyonunu tamamladık. 15 gözlem yatağı, 3 acil polikliniği, geniş ve ferah bekleme alanları ile 24 saat kesintisiz hasta kabulüne devam ediyoruz. Tam teşekküllü radyoloji ünitesine sahibiz. Yeni MR cihazımız, bilgisayarlı tomografi, röntgen, mamografi, ultrason, doppler, kemik dansitometrisi gibi görüntüleme hizmetlerini, en kısa süreye randevu vererek gerçekleştiriyoruz.”

“Modern ve örnek bir laboratuvara sahibiz. Efor testi, ekokardiyografi, tansiyon holter gibi tetkiklerimizle kardiyolojide ileri bir seviyede hizmetimizi sürdürüyoruz. Hissetmeden, uyuyarak endoskopi, kolonoskopi işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerimiz de yine en ileri seviyede. Uyku problemlerine laboratuvarlı çözüm sağlıyoruz. Vertigo tanı ve tedavi merkezimiz, böbrek ve idrar yolu taş kırma sistemimiz en ileri teknik imkânlara sahip.”

“Estetik ve güzellik merkezimiz tüm bölgede takdir gören başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Mutfak ve yemekhanemiz diyetisyen kontrolünde hizmet veriyor. Yine çamaşırhane, temizlik ve güvenlik hizmetlerimiz, kendi alanlarının en gelişmişi. 400 personelimizle, Çorum’a en kaliteli, en güleryüzlü sağlık hizmetini verebilme çabası içinde, Çorumlu hemşehrilerimizin hizmetindeyiz.”