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Ankette katılımcılara en beğendikleri siyasi isim soruldu. Her ismin ayrı ayrı sorulduğu listede siyasi parti liderlerin Kabine üyelerine birçok ismin yanı sıra Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da yer aldı. Listenin ilk sıralamasındaki isim dikkat çekti.

Siyasette gün geçtikçe yerel seçim gündemi daha yoğun bir yer kaplarken kimi siyasiler attıkları adımlar ve söylemleriyle adından çokça söz ettiriyor. Metropoll Araştırma'nın son anketi en beğenilen siyasi isimleri ortaya koydu.

İMAMOĞLU, AKŞENER, ERDOĞAN, BAYRAKTAR, FİDAN...

Anket 16-20 Eylül aralığında 28 ilden 1807 kişiyle gerçekleştirildi. Katılımcılara; aralarında Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek, Selçuk Bayraktar, Özgür Özel dahil birçok ismin yer aldığı listedeki isimleri beğeni düzeyi soruldu.

EN BEĞENİLEN İSİM KABİNE'DEN

Buna göre katılımcıların en beğendiği isim yüzde 48,8 oy ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Fidan, ayrıca en az 'Beğenmiyorum' yanıtı verilen isim olarak listeye adını yazdırdı.

ERDOĞAN 2. SIRADA

Listenin ikinci sırasında ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yer aldı. Anket sonucuna göre katılımcıların yüzde 45,4'ü Erdoğan'ı beğendiğini kaydetti.

BAYRAKTAR İLK 3'TE

Üçüncü sıranın sahibi ise Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Adı zaman zaman siyasete gireceği söylentileriyle de anılan Bayraktar, yüzde 43,7 oranında 'Beğeniyorum' yanıtını aldı.

CHP'Lİ İSİMLER PEŞ PEŞE

CHP'de 'değişim' hareketinin öne çıkan iki ismi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Grup Başkanı Özgür Özel sıralamada art arda yer aldı. İmamoğlu yüzde 40,1 oranında, Özel ise yüzde 39,1 oranında 'Beğeniyorum' yanıtı aldı.

İşte gündeme damgasını vuracak o anketin sonuçları:

(Mynet)