Çorum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla yazıyı bir açıklama yapan İl Emniyet Müdüdrlüğü 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin huzurlu ve güvenli ortamda yürütülmesi amacıyla ülke genelinde güvenlik tedbirleri alındığı hatırlatıldı.

Alınan tedbirlerin koordinasyonu ve seçim sürecinde meydana gelecek olaylarla ilgili bilgilerin sağlıklı şekilde toplanması ve değerlendirilmesi için il merkezleri ve ilçelerde seçim koordinasyon merkezleri oluşturulduğu belirtilen açıklamada merkezlerin 24 saat esasına göre çalışacağı vurgulandı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Seçim Koordinasyon Merkezi’ne vatandaşların “0364 224 10 09”, “0 505 318 19 00” numaralı telefonlar ile “0364 225 67 11 numaralı faks ile ulaşabilecekleri de dile getirildi.