Kültür ve Turizm Bakanlığının somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarını tespit ederek kayıt altına aldığı “Sanatçı Tanıtma Kartı” müracaatları başladı. Bakanlık, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 2 Ocak’ta kabul edilmeye başlayan 2024 yılı başvuruları 29 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olarak Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’ne kaydedilmek isteyen geleneksel el sanatları ustaları başvurularını çevrim içi olarak “https://vatandas.ktb.gov.tr” adresinden yapabilecek.

Türkiye'nin kültürel zenginliklerini koruma ve gelecek nesillere aktarma misyonu doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak öne çıkan uygulama ile bugüne kadar 6 bin 339 ustaya Sanatçı Tanıtma Kartı verildi.

Başvurularla ilgili ayrıntılı bilgiler “https://aregem.ktb.gov.tr/TR-93482/sanatci-tanitma-karti.html” adresinde yer alıyor.