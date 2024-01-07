CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ile yönetimi ile bir araya geldi.

Ziyarette Çorum Veteriner Hekimler Odası Başkanı M. Fatih Şerbetçi de hazır bulundu.

Milletvekili Tahtasız, “Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin işi her zamankinden daha zor. Yılbaşı öncesi son 40 günde süt yemine 5 kez zam geldi. Yeni yılla birlikte yeni zamlar da kapıda. Yem fiyatları sürekli artarken çiğ süt alım fiyatı yerinde sayıyor. AKP iktidarının görmezden geldiği üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kaya da Milletvekili Tahtasız’a nazik ziyareti için teşekkür etti.