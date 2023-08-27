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Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ın koordinasyonunda, gece saat 23.00-01.00 saatleri arasında vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak, amacı ile 13 noktada gerçekleştirilen şok uygulamalara 200 polis ve 65 ekip katıldı.

Durdurulan araçların kontrolü esnasında sürücü ve yolculara uygulama hakkında bilgilendirmede bulunan Pehlivan, tüm çalışmaların huzur ve sükunu sağlamak amacı ile yapıldığını kaydetti. Vatandaşlardan emniyet güçlerine destek olmalarını istedi.

Yaya vatandaşlarla da sohbet eden Pehlivan, Çorum’da halkın rahatsızlık duyduğu, huzursuz olduğu konular ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Arif Pehlivan, uygulama noktasında yaptığı açıklamada “Çorum 19” huzur uygulamaları kapsamında, ilimiz Çorum’un, huzur ve sükununu sağlamak, emniyet ve asayişini sağlamak amacı ile uygulamalarımıza başladık. Bu çalışmalarımız devam edecek. Son dönemde artan asayiş olaylarının önüne geçebilmek için, vatandaşlarımızın huzur ve sükunu için, çalışmalarımız devam edecek’ dedi.

“Çorum 19” huzur uygulamaları kapsamında 2 bin 100 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 1151 araç kontrol edildi. Toplamda 103 bin lira trafik idari para cezası kesildi. 10 litre kaçak alkol, 200 paket kaçak sigara, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 100 fişek ele geçirildi.