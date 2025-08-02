Alaca Hakimi Alperen Çağlıyan ve Alaca Cumhuriyet Savcısı Burak Köş’ün Emniyet Müdür Vekili Anıl Kırıkçı’ya veda plaketi verdiği törende İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy da hazır bulundu.

Alaca Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen törende Köş, Çağlıyan ve Gürsoy, Kırıkçı’ya yeni görev yerinde başarılar dileyerek veda etti.

Görev süresi boyunca ilçede asayişin sağlanması adına özverili çalışmalar yürüten Kırıkçı, “Alaca’da görev yapmaktan onur duydum. Tüm mesai arkadaşlarıma ve iş birliği içinde çalıştığım kurum amirlerine teşekkür ederim” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi