Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Alacahöyük Arkeoparkı ve Kazı Evi alanında incelemelerde bulundu.

Ziyarette Kaymakam Dinçer’e Belediye Başkanı Şerif Arslan, Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, Alaca Esnaf Odası Başkanı İsmail Ataç ve OKA proje ekibi eşlik etti.

Dinçer, ziyarette binlerce yıllık bu eşsiz mirasın; korunması, gelecek nesillere aktarılması, ülke ve ilçe turizmine katkı sağlaması amacıyla yapılan çalışmalar hakkında Alacahöyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Yıldırım’dan bilgiler aldı.

Dinçer, Alacahöyük’ün yaklaşık 7 bin yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en önemli arkeolojik merkezlerinden birisi olduğunu ifade ederek, burada sürdürülen çalışmalara Kaymakamlık olarak gereken her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ise belediye olarak; tarihimize sahip çıkmaya, kültürel değerlerimizi yaşatmaya ve ilçenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, bu sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ