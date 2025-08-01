Alaca’da eğitime önemli bir katkı sağlayan Selin Şahin Ortaokulu, kısa süre önce hayırsever çift Üzeyir ve Belma Şahin'in destekleriyle tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulmuştu. Eğitime verdikleri destekle takdir toplayan Şahin ailesinin ismini taşıyan okul, modern yapısı ve donanımıyla dikkat çekiyor.

Kaymakam Meriç Dinçer, ziyareti sırasında Okul Müdürü Niyazi Şahin ve Müdür Yardımcısı Seda Hasırcı ile bir araya gelerek okulun genel durumu hakkında bilgi aldı. Eğitim sürecine dair yapılan görüşmelerde okulun öğrenci sayısı, derslik kapasitesi, akademik başarı hedefleri ve sosyal faaliyetleri konuşuldu. Ayrıca okulun mevcut ihtiyaçları ve gelecekte yapılması planlanan çalışmalar da ele alındı.

Kaymakam Dinçer, okul yönetimine özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, devlet ve hayırsever iş birliğinin ilçedeki eğitimi daha ileriye taşıyacağına inandığını belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi