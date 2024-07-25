Alınan bilgiye göre deport edilmek üzere gözlem altına alınan ve sınır dışı işlemlerinin yapıldığı esnada İl Emniyet Müdürlüğü binasının 2. katından kaçmaya çalışan Irak uyruklu Abdülhak Maaroof Abet Aldourı, pencereden düşerek yaralandı.

Durumun farkedilmesi üzerine müdürlük binasına sağlık ekibi yönlendirildi.

ağlık ekiplerince müdahale edilen şahıs Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahsın vücudunda çok sayıda kırık olduğu tedavisinin ortopedi servisinde devam ettiği öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK