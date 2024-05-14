Çorum’da çeşitli suçlardan dolayı aranan 25 kişi polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık ve cinsel suçlar dahil olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 25 kişi bir hafta içinde yakalandı.

Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Son 1 haftada (6-13 Mayıs 2024) içerisinde yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 3 hırsızlık, 3 yağma, 2 cinsel suçlar ve 1 dolandırıcılık suçu olmak üzere; toplamda 25 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 4 kadın ve 2 erkek şahıstan, 4 kadın ve 1 erkeğin bulunduğu ve kayıp olan 1 erkek şahsın aranma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada: “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” görüşüne yer verildi.

Editör: HABER MERKEZİ