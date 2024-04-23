İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ile çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda 15-22 Nisan 2024 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 kasten öldürme, 1 yağma, 1 dolandırıcılık ve 4 hırsızlık suçları olmak üzere; toplamda 22 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadın ve 2 erkek şahıstan, 3 kadın ve 1 erkek şahsı bulan ekiplerin bir erkek şahsı aramaya devam ettiği de belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada: “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” denildi.

Editör: BÜLENT USLU

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