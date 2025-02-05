Alaca’nın önceki dönem Belediye Başkanı Fuat İstanbullu’nun annesi Emine İstanbullu Alaca’da toprağa verildi.

Merhumenin cenazesi Alaca’da öğle namazının ardından Eski (Ömer Paşa) Camiinden kılınan cenaze namazı sonrası Alaca Yeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Fuat İstanbullu’nun annesi, Tahsin Eren ve Mahmut Kağızman'ın ise kayınvalidesi olan Emine İstanbullu’nun cenazesine Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, MHP İlçe Başkanı İsa Duru, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Mehdi Bolat, İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkcı, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi