Anadoludakiler Projesi Belgesel Lansman Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, küresel muadilleri düşünüldüğünde Anadolu'nun ürünlerinin standart belirleyecek kalitede olduğuna dikkati çekerek, “Aydın'ın inciri, Çorum'un leblebisi, Gaziantep'in fıstığı, Malatya'nın kayısısı, Safranbolu'nun safranı gibisi başka yerde bulunabilir mi?” dedi.

Emine Erdoğan, kendi himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" mottosuyla hayata geçirilen "Anadoludakiler" Projesi'nin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen belgesel lansman programına katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, haziran ayında Anadolu'nun hikayesini tüm dünyaya anlatmak üzere bir yola çıktıklarını hatırlatarak, bugün, bu anlamlı yolculuğun başka bir durağında bir araya geldiklerini söyledi. Emine Erdoğan, "Toprağıyla, sofrasıyla, zanaatıyla asırlardır sessizce yazılan kültürel tarihimiz, bugün ilk gösterimini gerçekleştireceğimiz belgesel serisi ile görsel bir tanıklığa dönüşecek" dedi.

Anadolu'nun insanlık tarihinin en zengin ve en eski arşivi olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, Anadolu coğrafyasının her detayının "tarihi bir belge" niteliğinde olduğunu söyledi. Bölgelerin yöresel özelliklerine değinen Emine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Mardin'in zanaat dolu taş sokaklarından, Rize'nin yeşil yaylalarına, Ege'nin rüzgarlarından, Ağrı Dağı'nın karlı zirvesine kadar, Anadolu'nun her köşesinde ayrı bir cevher saklıdır. Emekle harmanlanan toprağı, buğdaydan üzüme, zeytinden incire sayısız çeşitlilikteki ürünü, bire bin ölçüde sunar. Toprağın bereketi, mutfakta şifa ve lezzete, sofralarda muhabbete dönüşür. Öyle bir mutfak birikimi düşünün ki Asurluların baharat yoluyla getirdiği tatlardan, Hititlerin arpa ekmeğine kadar uzansın. Selçukluların tandırından Osmanlı'nın kültürleri harmanlayan zengin mutfağına kadar geniş bir mirası içinde taşısın."

Emine Erdoğan, bugün yenilen her lokmanın geçmişten geleceğe uzanan bir köprü gibi olduğuna işaret ederek, "Her tarif, isimlerini sayamayacağımız kadar çok sayıdaki kültürün zenginleştirdiği, lezzeti şifayla birleştiren köklü bir birikimin ürünü" dedi.

Anadolu'nun zengin kaynaklarına ve bereketli topraklarına derin bir anlam dünyasının da eşlik ettiğini belirten Erdoğan, "Zarafeti ve estetiği hayatın merkezine alan bir anlayışın eseri olarak, bu toprakların insanı, zanaatı ile eşyaya ruh kazandırır. Bugün Kapadokya'nın seramik ustalarının, Mardin'in telkari ustalarının, Erzurum'un oltu taşı ustalarının elleri, asırlar öncesindeki uygarlıkların mirasını yaşatmaktadır. Anadolu insanının tuvali niteliğindeki halı ve kilimlerin her bir düğümü, nesiller boyu aktarılan hikayelerin ve duaların birer ifadesidir" diye konuştu.

Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Anadolu'nun bilgelik kitabını satır satır okumak ve dünyaya anlatmak, bizim görevimiz. Toprağımızdaki bereketin, sofralarımızdaki birikimin, kalplerden dökülerek sanata dönüşen el becerilerinin yeniden idrakine varmalıyız. Diğer yandan bu düşüncelerle çıktığımız Anadoludakiler yolculuğunu, sadece kültürel mirası koruma hedefiyle sınırlayamayız. Anadoludakiler Projesi, Türkiye'nin 2023'le başlayan, 2053 ve hatta 2071'i de kapsayan büyük kalkınma hamlelerinin bir parçasıdır. Toplumun her kesimini içine alan, büyük bir dönüşümü yerelden başlatmaktadır. Anadoludakiler, köydeki çiftçinin, kasabadaki esnafın, şehirdeki sanayicinin emeklerini ortak bir hedefte birleştiren ulusal bir seferberliktir. Bu hedef ise coğrafyamızın asırlara dayanan üretim geleneğini dünya pazarlarında hak ettiği yere taşımaktır."

"ÖZÜMÜZÜ GÜÇLENDİREREK SINIRLARIMIZIN ÖTESİNE ULAŞACAĞIZ"

Emine Erdoğan, küresel muadilleri düşünüldüğünde Anadolu'nun ürünlerinin standart belirleyecek kalitede olduğuna dikkati çekerek, "Nitekim tarih boyunca bu toprağın insanı sadece üretmekle kalmamış, lezzetin, kalitenin ve zarafetin ölçüsünü belirlemiştir. Aydın'ın inciri, Çorum'un leblebisi, Gaziantep'in fıstığı, Malatya'nın kayısısı, Safranbolu'nun safranı gibisi başka yerde bulunabilir mi?" dedi.

Tiftik yünü, Bursa ipeği, Anzer balının küresel markalar haline gelmesi gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan, "Bunun birinci adımı ise yerel üretimi güçlendirmektir. Tıpkı kökleri sulanan bir ağacın dallarını uzatması gibi biz de özümüzü güçlendirerek sınırlarımızın ötesine ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"KÖYLERİMİZİ GÜÇLÜ BİR

ŞEKİLDE YAŞATMADAN,

ŞEHİRLERİMİZİ KALKINDIRAMAYIZ"

Emine Erdoğan, şehirlerle sınırlandırılmış bir kalkınmanın, hedeflenen başarıya ulaşamayacağının unutulmaması gerektiğine de işaret ederek, "Gerçek bir kalkınma, şehirlerle birlikte, köyleri ve kasabaları da geleceğe taşımakla mümkün olur. Kırsaldaki gençlerimiz, yerel girişimcilerimiz, hayallerini şehre taşımak zorunda kalmadan, kendi topraklarında büyütebilmelidir. Köylerimizi güçlü bir şekilde yaşatmadan, şehirlerimizi kalkındıramayız. Bu çerçevede Anadoludakiler Projemizi, Türkiye'nin milli kalkınma hamlesinin esas bir parçası olarak görüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Proje kapsamında Anadolu'nun değerlerinin tek tek yeniden keşfedilirken, modern üretim yöntemleri ve yeni pazarlama araçlarıyla tüketiciyle buluşturduğunu anlatan Erdoğan, yerel girişimcilere ve kooperatiflere, kredi ve tanıtım desteğinin yanı sıra özel eğitim imkanlarının da sunulduğunu aktardı.

Emine Erdoğan, "İnanıyorum ki proje kapsamında attığımız her adım, sahip olduğumuz bereket, birikim ve beceri miraslarını ülkemizde ve dünyada hak ettiği seviyeye biraz daha yaklaştıracaktır. Tıpkı burada ilk gösterimini yapacağımız belgesel gibi" diye konuştu.

Program sonunda Anadoludakiler Belgesel serisinin ilk gösterimi gerçekleştirildi.

EMİNE ERDOĞAN, ANADOLUDAKİLER SERGİSİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Emine Erdoğan'ı salona gelişinde Ferit Şahenk ile NTV ekibi karşıladı.

Emine Erdoğan, programa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Şahenk ile Anadoludakiler sergisini ziyaret etti. Erdoğan, sergide yer alan Anadolu'nun kültürel mirası olan ürünler hakkında Kalkınma Ajansı Başkanı Ahmet Şimşek'ten ve Bakan Kacır'dan bilgi aldı. Anadolu'nun bereket, birikim ve becerilerinin ürünleri olan baharat ve bitkiler, bakırdan işlenmiş ürünler ve dokuma ürünleri başta olmak üzere sergideki tüm ürünleri tek tek inceleyen Erdoğan, bakanlar ve protokol üyeleriyle anı fotoğrafı çektirdi.

