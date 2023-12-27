Merhum Bahattin Akça’nın eşi, Murat Akça ve Dilek Coşkun’un anneleri, İhsan Kolaç, Hatice Gencel, Nazmiye Kolaç, Mehmet İlhan Kolaç, Suzan Pamuk, Köksal Kolaç ve Muharrem Kolaç’ın kardeşleri Emine Akça, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü vefat eden Emine Akça’nın cenazesi, yarın (28 Aralık Perşembe) Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.