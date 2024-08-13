Çorum’un tanınmış simalarından, Osmancık kökenli Emekli Binbaşı Emin Saraçer (68), 11 Ağustos Pazar günü İzmir’de tedavi gördüğü hastanede, karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Öğretmen Nuray Saraçer’in eşi, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Görevlisi Özge Saraçer ile endüstriyel tasarımcı Gizem Saraçer’in babaları, Çorum Lisesi’nin tanınmış İngilizce öğretmeni merhum Mehmet Göl’ün eşi Vahide Göl’ün kardeşi olan Emlin Saraçer’in cenazesi, dün İzmir’de, Bayburtlu Hasan Şentürk Camii’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Dikili İsmet Paşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.