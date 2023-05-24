28 Mayıs tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin bir açıklama yapan EMEP İl Başkanı Cafer Gökmen, tek adam düzenine karşı seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verme ve sandıklara sahip çıkma çağrısı yaptı.

Açıklamasında seçimlerin önemine vurgu yapan Gökmen, “Ya mevcut uygulamaların devamı nedeniyle daha fazla baskı, daha fazla zam, emekçiler üzerinde daha fazla sömürü, yerli ve yabancı sermaye gruplarına daha fazla rant sağlama, kin ve nefret söylemleriyle daha fazla huzursuzluk ve karamsarlık devam edecek ya da tek adam yönetimine son verilip birer birer yok edilen demokratik uygulamalar ve demokratik kurumların yeniden inşasıyla huzur ve kardeşlik ortamına geri dönülecektir” dedi.

“DEMOKRATİK KOŞULLARDA MÜCADELE EDEBİLMEK İÇİN”

Emek Partisi olarak, demokratik bir halk iktidarının inşasını değerli bulduklarını aktaran Gökmen, "Öncelikle bu ‘Ben her şeyi bilirim, sizin adınıza en iyisini yaparım’ diyen ve sonuçta kendi istikbalini ve bir avuç sermayedardan başkasını görmeyen bu anlayış ve uygulamanın son bulması gerektiğine inanıyoruz. Halk iradesinin egemen olacağı bir düzeni kurmada daha demokratik koşullarda mücadele edeceğimiz yeni bir dönem için tüm demokrasi güçlerini ve halkımızı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye ve sandığa gitmeye çağırıyoruz” diye konuştu. (Haber Merkezi)