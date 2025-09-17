Amasya’nın Merzifon ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren GM Teknik Cam Fabrikası’nda Kristal-İş üyesi 97 işçinin başlattığı grev 62’inci günü geride bıraktı.

“Hayat pahalılığı karşısında alım güçlerini iyileştirebilecek adil bir ücret artışı, kısmi sosyal haklar ve iş güvencesini teminat altına alacak” talepler için greve çıkan işçilere Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ve EMEP Amasya İl Örgütü, Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçe örgütleri ile Çorum İl Örgütü’nden destek geldi.

EMEP Genel Başkanı Aslan ve beraberindekiler, “İş-ekmek yoksa barış da yok”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Yaşasın iş-ekmek-özgürlük mücadelemiz” sloganları ile Merzifon OSB girişinden grev çadırının bulunduğu bölgeye kadar yürüdü.

Grev ile ilgili Sendika İşyeri Baştemsilcisi Mehmet Şahin ve grevci işçilerden süreç hakkında bilgi alan EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, “Bu grev tüm Türkiye işçi sınıfının grevidir” dedi.

“İŞÇİLER EZİLDİKÇE PATRONLAR DAHA

FAZLA ZENGİN OLSUN İSTİYORLAR”

İktidar yetkililerinin “işçiler fazla zam alırsa enflasyon artar” dediğini, bunun doğru olmadığını belirten Aslan, “Bu külliyen yalan. Kamu emekçileri için de aynı şeyi söylediler. Orta Vadeli Programda (OVP) ne emrediliyorsa, enflasyon artışı ne kadarsa ona uygun biçimde ücretlere zam öngörüyorlar. Önümüzdeki dönem yüzbinlerce kamu işçisi ve milyonlarca kamu emekçisi açlık ve sefalet ücretiyle karşı karşıya kalacak. O yüzden diyoruz ki, bu OVP, bu Şimşek programı bir sermaye programıdır. GM Teknik işçileri aynı zamanda bu sermaye programına karşı da mücadele ediyor.

Önümüzdeki 2026 için belirlenen asgari ücreti yine kendileri belirlemek istiyor. Yüzde 14 ile 20 arasında asgari ücrete zam yapılsın diyorlar. Bütün Türkiye kamuoyuna soruyoruz. 2025 için belirlenen asgari ücret, Şubat’tan beri açlık sınırının altında değil mi? İnsanların bu ücretle yaşaması mümkün değil bunu bilmiyorlar mı? İstiyorlar ki, işçiler ezildikçe patronlar daha fazla zengin olsun istiyorlar” dedi

Konuşmasının devamında İsrail’in Gazze’yi işgal harekatına da değinen Aslan, artık İsrail’le yapılan tüm ticari anlaşmaların son bulması gerektiğini söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi