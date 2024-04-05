Bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara-Hacettepe Hastanesi’nde ameliyat olan Emek Partisi (EMEP) Mecitözü İlçe Başkanı Çelebi Şahin (70), tedavisi devam ederken enfeksiyon kapması sonucunda hayatını kaybetti.

Birsen Şahin’in eşi, Ahmet ve Nursel Şahin’in babaları olan, Mecitözü’nün Geykoca Köyü nüfusuna kayıtlı Çelebi Şahin’in cenazesi yarın (6 Nisan Cumartesi günü) saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’ndan alındıktan sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ