İşçilere dönük saldırılara ve yerel yönetimlerdeki ranta karşı emek ve demokrasiden yana siyasal güçlerle halkın yerel yönetimlerinin kurulması mücadelesini sürdüreceklerini belirten EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, Çorum’da 12 ilçede İl Genel Meclisi için aday gösterdiklerini açıkladı.

Özünel, Çorum Merkez’de önceki dönem Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün’ü, Sungurlu’da Mustafa Satılmış’ı, Alaca’da Ünal Yalçın’ı, Ortaköy’de Müslüm Çevik’i, Dodurga’da Feyzullah Aygün’ü, Mecitözü’nde Oktay Gültekin’i, Oğuzlar’da Haydar Kaya’yı, Boğazkale’de Ali Ekber Üşüdür’ü, Osmancık’ta Aziz Küçük’ü, Kargı’da Selami Keçelioğlu’nu, İskilip’te Rıza Uysal’ı, Uğurludağ’da da İlhami Topal’ı aday gösterdiklerini bildirdi.

Yaklaşık 40 gün sonra yapılacak yerel seçimleri “kentlerin kâr ve rant kaynağı olarak yağmalanmasına karşı bir mücadele süreci” olarak nitelendirdiklerini kaydeden EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, Çorum’da yaşayan işçi ve emekçilerin, gençlerin, kadınların, kamu emekçilerinin, köylülerin bu süreçte siyasete aktif bir şekilde katılması gerektiğini belirtti.

Emek Partisi adaylarının tamamının işçi ve emekçi kökenli olduğunu belirten Özünel, yerel yönetimlerde mutlaka işçi ve emekçilerin yer alması gerektiğini söyledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR