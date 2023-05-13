Tahtasız ve Özsaçmacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde emeklilerin yaşam koşullarını iyileştireceğini, önümüzdeki Kurban Bayramı’nda emeklilere 15 bin liralık bayram ikramiyesi verileceğini söyledi.

Tahtasız ve Özsaçmacı, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı milletvekili adayları için seçimlerde destek talep etti.

Millet İttifakı’nın hayata geçireceği uygulamalar ise özetle şu şekilde:

“- İntibak yasası çıkarılacak, aynı dönemde aynı primi yatıranlar farklı maaş alamayacaklar.

- Emeklilerden kesilen 12 kalem katkı payı kaldırılacak.

- Dini bayramlarda bir maaş ikramiye verilecek.

- Gıdada ne kadar enflasyon varsa maaşlara o oranda yansıtılacak.

- Türkiye milli geliri 3 kat arttı ise milli gelirden o oranda maaşlarda artış yapılacak.

- Emekli maaşları çalışırken alınan maaşların altında kalmayacak. Emekli yaşam koşullarını eskisi gibi devam ettirecek, yapılacak kesinti çok az miktarlarda olacak.

- Emekliler için kültür evleri açılacak, ayrıca yaşanabilir yeni huzur evleri yapılacak.

- TSK’da (Türk Silahlı Kuvvetleri) yargı kararı olmadan kimse işten çıkarılmayacak. Gerekirse başka kamu kuruluşunda görevlendirilip emekli olmaları sağlanacak.

- Bankalarda yapılan sözleşme promosyonundan sadece çalışanlar değil, emekliler de yararlanacak.

- Emeklilerin sendikası olacak

- Emeklilerin taban aylığı olacak dul ve yetimler onun altında maaş almayacak. Açlık sınırının altında taban aylığı olmayacak.”

(Haber Merkezi)