2024 yılında kurulan ilk siyasi parti, "Emekliler Partisi" (EP) oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarına göre, parti resmi olarak 8 Ocak'ta kuruldu. Partinin logosunda beyaz zemin üzerinde, mavi renkte doğan güneş yer alıyor.

'TEMEL HEDEFİMİZ EMEKLİNİN İNSANCA YAŞAM SÜRMESİ'

EP Genel Başkanı Cengiz Erten, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda partinin ilkelerini "cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devletçilik, inkılapçılık, yurttaşlık" olarak açıkladı.

Erten'in Facebook'ta paylaştığı parti programında "Ana konumuz emekliler ve emeklilik yasasının düzeltilip yaşam şartlarının iyileştirilmesidir. Emeklinin hak ettiği kaliteli ve insanca yaşam sürmesi, temel hedefimizdir. Ülkenin kayıpları kazanca döndüğünde başta emekliler olmak üzere tüm toplum refaha ulaşmış seviyede olacaktır. Bizler; emeklilerimizin haklarını koruduğumuzda, bütün çalışan emekçilerimizin haklarını da korumuş olacağız. Çünkü her çalışan bir emekli adayıdır" ifadeleri yer aldı.

'MİLLETVEKİLLERİNİN EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET OLACAK'

Parti programında eğitim ve sağlık haklarının ücretsiz olacağı, ekonomik kalkınma için yerli üretimi yapılacağı, tarımda gerekli teşviklerin sağlanacağı, Köy Enstitüleri'nin yeniden açılacağı, yabancılara toprak ve mülk satışının durdurulacağı, milletvekili maaşlarının asgari ücretin en fazla 3 katı seviyesine düşürüleceği ve vekillerin emekli maaşının asgari ücret olacağı vaatleri yer aldı.

İKİ AYDA İKİNCİ EMEKLİ PARTİSİ

Emeklilerin isminin yer aldığı ilk parti Türkiye Emekliler Partisi (TEP) olmuştu. Metin İmer'in genel başkanı olduğu parti 14 Kasım 2023'te kurulmuştu.